Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области защиты промышленной собственности между Азербайджаном и Казахстаном - Указ

Политика Материалы 15 декабря 2025 15:14 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждено соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

Соглашение было подписано 21 октября 2025 года в Астане.

После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Республики Казахстан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости