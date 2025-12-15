ЦБА назвал чистый профицит туристического сектора Азербайджана за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - Туристический сектор Азербайджана завершил первые 9 месяцев текущего года с чистым профицитом в размере 320 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

"Основная причина этого заключается в притоке иностранных туристов. За указанный период страну посетили 1,948 миллиона туристов", - сказал он.

Новость обновляется

