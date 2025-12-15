Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов Азербайджана и Гвинеи-Бисау взаимно освобождены от виз

Общество Материалы 15 декабря 2025 14:34 (UTC +04:00)
Владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов Азербайджана и Гвинеи-Бисау взаимно освобождены от виз

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау утверждено соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщает в понедельник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов", подписанное 23 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости