Владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов Азербайджана и Гвинеи-Бисау взаимно освобождены от виз

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау утверждено соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщает в понедельник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея-Бисау о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов", подписанное 23 сентября 2025 года в Нью-Йорке.