Владельцы общегражданских паспортов Азербайджана и Мальдив взаимно освобождены от визовых требований

Политика Материалы 15 декабря 2025 15:58 (UTC +04:00)

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Владельцы общегражданских паспортов Азербайджана и Мальдив взаимно освобождены от визовых требований.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал Закон о ратификации "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов".

Согласно закону, ратифицировано указанное соглашение, подписанное 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

