Назван объем денежных переводов в Азербайджан и за границу за 9 месяцев 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В первые 9 месяцев текущего года в стране наблюдался незначительный рост транзакций через системы денежных переводов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

Он отметил, что январь-сентябрь в страну поступило 850 миллионов долларов США в виде денежных переводов, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, наибольший объем денежных переводов в Азербайджан поступил из следующих стран:

Россия - 344 миллиона долларов США;

Турция - 140 миллионов долларов США;

США - 74 миллиона долларов США;

Объединенное Королевство - 31 миллион долларов США;

Грузия - 30 миллионов долларов США.

С. Насиров подчеркнул, что объем денежных переводов, переведенных из Азербайджана за границу за указанный период, составил 361 миллион долларов США.

Наибольшие суммы переведены в следующие страны:

Турция - 104 миллиона долларов США;

США - 55,8 миллиона долларов США;

Россия - 34 миллиона долларов США;

Объединенное Королевство - 20 миллионов долларов США;

Грузия - 19,8 миллиона долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!