Центробанк объявил профицит текущего баланса Азербайджана за 9 месяцев 2025 г.

Экономика Материалы 15 декабря 2025 12:48 (UTC +04:00)
Центробанк объявил профицит текущего баланса Азербайджана за 9 месяцев 2025 г.

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Первые 9 месяцев 2025 года были благоприятными для азербайджанской экономики.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

«За этот период в текущем операционном балансе сформировался профицит в размере 3 миллиардов долларов. что составляет 5,4% валового внутреннего продукта (ВВП)», - сказал он.

