Всемирный форум городов является механизмом взаимодействия заинтересованных сторон - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Всемирный форум городов является механизмом взаимодействия заинтересованных сторон.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход, в рамках Всемирного форума городов WUF13.

Она отметила, что, поскольку этот Всемирный форум городов посвящён вопросам жилья, был собран глобальный портфель локально инициированных решений в сфере жилищной политики

«Таким образом, у нас есть действительно хорошая компиляция и систематизация практик в сфере жилья на местном уровне, подготовленная к этому форуму при вашей поддержке», — сказала Россбах.

Она подчеркнула, что именно местные органы власти находятся на передовой в вопросах жилищной политики.

«Потому что жильё — это дорого. Жильё требует политик, инвестиций и регулирования, которые формируются на национальном уровне. Но в конечном итоге именно города находятся на передовой.

Поэтому города сталкиваются с проблемами неформального жилья, бездомности, кризиса доступности жилья и так далее. И очень вдохновляет видеть, как, несмотря на все вызовы и иногда нехватку финансирования и отсутствие структурированной рамки города всё равно находят решения в сфере жилья.

И мой опыт показывает, что во многих случаях эти коалиции и ассоциации затем преобразуют такие решения в национальные политики. Таким образом, это процесс двустороннего обмена», — сказала Россбах.