Территориальный подход требует взаимодействия власти — директор по планированию Уругвая

БАКУ/Trend/ - Территориальный подход может быть эффективным только при реальном взаимодействии между национальными и субнациональными органами власти.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала Паола Флорио (Paola Florio), Национальный директор по территориальному планированию Уругвая, в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход, в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"Настоящие преобразования происходят на местах, и именно местные органы власти, которые являются частью национальной системы, во многих случаях разрабатывают и реализуют государственную политику, напрямую влияющую на жизнь людей.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, такие как доступ к жилью, неравенство, изменение климата, деградация городской среды, защита окружающей среды и устойчивость, невозможно решить исключительно внешней или национальной политикой",- сказала она.

По ее словам, это требует комплексной и скоординированной реализации на разных уровнях власти.

"В этом процессе территориальное планирование заняло центральное место и стало важной частью министерской работы правительства. Для Уругвая территориальное планирование — это не просто технический или нормативный инструмент; это стратегическая государственная политика, направленная на устойчивое развитие, предотвращение конфликтов, неравенства и территориальных дисбалансов, а также на более справедливое и эффективное использование земли и ресурсов.Это также фундаментальный инструмент для согласования жилищной политики. ",- сказала она.

По ее словам, опыт Уругвая показывает, что территориальный подход может быть эффективным только при реальном взаимодействии между национальными и субнациональными органами власти, а также при должной координации с социальными, академическими и гуманитарными структурами.

"Такое взаимодействие не должно оставаться лишь институциональным стремлением. Оно должно превратиться в конкретный инструмент для планирования, инвестирования и функционирования территорий с большей устойчивостью",- сказала она.