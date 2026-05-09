Бакинская инициативная группа призвала Францию выполнить требования Комитета ООН по Канаке

БАКУ/ Trend/ - Бакинская инициативная группа приветствует предупреждение Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, направленное Франции в связи с ситуацией в Канаке (Новая Каледония) и правом канакского народа на самоопределение, а также попытками изменения избирательного корпуса, и требует от Франции незамедлительно выполнить призывы Комитета.



Позиция Бакинской инициативной группы заключается в том, что любые политические и административные изменения, касающиеся Канаки (Новой Каледонии), не могут осуществляться без согласия канакского народа. Именно эту позицию подтвердил и Комитет ООН. Речь идет не только о политическом вопросе, но и о фундаментальном требовании международного права, процесса деколонизации и коллективных прав коренных народов.

Как отмечается в докладе Комитета ООН, Нумейское соглашение создало важную основу для признания канакской идентичности, расширения автономии и определения народом канаков своего политического будущего. Одностороннее вмешательство в этот механизм и попытки поставить под сомнение гарантии, закрепленные в Нумейском соглашении, нарушают политико-правовой баланс и ослабляют возможности канакского народа свободно определять свое будущее.-

Бакинская инициативная группа решительно осуждает шаги Франции по расширению круга лиц, имеющих право голоса, за счет переселенцев, размещенных на острове извне. Вмешательство в состав электората без согласия народа канаков следует расценивать как попытку ослабления политической воли коренного населения, изменения демографического баланса и искусственного искажения результатов процесса деколонизации.

Кроме того, БИГ поддерживает призыв Комитета ООН к проведению независимого, прозрачного и эффективного расследования случаев чрезмерного и несоразмерного применения силы со стороны сил безопасности, включая случаи смертельного насилия во время протестов в мае 2024 года. Также должны быть тщательно расследованы сообщения о перемещении канакских правозащитников и активистов в тюрьмы на территории Франции без их согласия.

После обращения Бакинской инициативной группы данные вопросы были подняты в рамках механизмов ООН как предмет особой обеспокоенности, а соответствующее предупреждение было опубликовано, что свидетельствует о международном внимании к поднятым вопросам и реакции на защиту прав канакского народа.

Попытки Франции продвигать инициативы без учета мнения канакского народа рассматриваются как пример сохраняющейся в современных условиях колониальной практики. Будущее Канаки должно определяться не в закрытых переговорах в Париже, а при реальном, равноправном и эффективном участии канакского народа.

После представления Бакинской инициативной группой альтернативного доклада в Комитет ООН по правам человека механизмы ООН подняли перед Францией ряд важных вопросов. Среди них — обеспокоенность направлением в Канаку элитного подразделения французской жандармерии GIGN, обычно задействуемого в антитеррористических операциях и освобождении заложников, необходимость независимого расследования случаев чрезмерного применения силы, обеспечение независимости судебной системы, защита свободы слова и права на мирные собрания, а также расследование причин эскалации с последующим докладом в ООН.

Бакинская инициативная группа призвала Францию полностью и безотлагательно выполнить рекомендации Комитета ООН, уважать право народа канаков на самоопределение, сохранять верность духу деколонизации, закрепленному в Нумейском соглашении, и продолжать все политические процессы, касающиеся Канаки, исключительно на основе свободного и осознанного согласия народа канаков.

В завершение группа вновь подтвердила свою солидарность с борьбой народа канаков за справедливое и свободное будущее и призвала международное сообщество занять принципиальную позицию в отношении неоколониальной политики Франции в Канаки.