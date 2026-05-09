Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает Trend, глава государства сначала открыл построенное в селе здание школы на 360 ученических мест.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев и председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировали главу государства и первую леди о работе, проделанной в селе Шукюрбейли.

Было сообщено, что село Шукюрбейли расположено в одноименном административно-территориальном округе Джебраильского района, в 18 километрах к юго-востоку от районного центра, на равнинной местности.

Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. До оккупации в нем функционировали школа, клуб, библиотека и больница, население занималось в основном виноградарством, животноводством, зерноводством и шелководством. Село было освобождено от оккупации доблестной Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны в 2020 году. В 2023 году Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села.

Затем министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в школе.

Было сообщено, что, как и в других новых школах, сданных в пользование на освобожденных от оккупации территориях, в данном учебном заведении созданы все условия для учителей и учащихся. В школе имеются необходимые предметные кабинеты, а также физическая, химическая и биологическая лаборатории, кабинеты информатики, технологий и начальной военной подготовки. Кроме того, в распоряжение учителей и учащихся переданы библиотека, актовый и спортивный залы, столовая. На территории также созданы футбольная и баскетбольная площадки.

Отметим, что строительство современных образовательных учреждений является важной составной частью широкомасштабной созидательной работы, проводимой на освобожденных от оккупации территориях. Учебные заведения, отвечающие самым высоким стандартам, оснащаются новыми технологиями и необходимой материально-технической базой.