Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переехавшими в село Шукюрбейли Джебраильского района (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Прежде всего, поздравляю вас с возвращением на родную землю. Село Шукюрбейли полностью отстроено заново. Как известно, в период оккупации армянское государство полностью разрушило его, не осталось ни одного целого здания. Во время моих многочисленных встреч с бывшими переселенцами в период оккупации я всегда говорил, что после освобождения земель мы восстановим все города, села, сделаем их еще краше, и сегодня мы видим это на примере села Шукюрбейли. Село очень современное, здесь есть все условия для жизни, работы и учебы, построены школа, музыкальная школа, два детских сада, медицинский пункт, конечно же, прекрасные, благоустроенные дома, чтобы вам – жителям села Шукюрбейли жилось здесь комфортно.

На протяжении долгих лет эти земли находились под оккупацией. Армянское государство хотело полностью стереть наследие азербайджанского народа с этой территории, но ему не удалось это сделать. Несмотря на то, что наши города и села были превращены в руины, историческая память азербайджанского народа не стерлась. Знаю, что вы и все бывшие переселенцы жили одной мечтой – мечтой о возвращении на родные земли. Некоторые из вас поселились в домах, предоставленных по государственной линии в Билясуварском районе, некоторые создали для себя какие-то условия. Но, конечно же, родная земля, родной край дороже всего.

Сегодня прекрасный день, исторический день, день торжества справедливости. Мы – хозяева этих земель не только отвоевали их у врага в сражениях, ценой жизни наших шехидов, но и одновременно возродили их. В период оккупации армянское государство ничего не построило в Джебраильском районе. Правда, они хотели проложить дорогу, но не успели. Однако ничего не построили. Джебраил был полностью стерт с лица земли, ни в городе, ни в селах не осталось ни одного уцелевшего здания, так же, как и в Агдаме. В Зангилане оставались единичные дома, там проводилось незаконное заселение. Но Физули, Агдам, Джебраил были полностью разрушены. Дома были снесены, камни разграблены, распроданы на рынках в различных местах. Мы же строим и созидаем. Сейчас в Джебраильском районе живут уже несколько тысяч человек. В первую очередь в городе Джебраил – центр города отсюда совсем недалеко, – затем в селе Хоровлу, Джоджуг Марджанлы. После Апрельских боев мы заново отстроили то село. Больше всего людей будет жить здесь, пока 635 домов. Но, по предоставленной мне информации, желающих переселиться, вернуться гораздо больше - более 900. Поэтому мы планируем второй этап строительства села.

Конечно, с решением вопросов, связанных с проживанием, образованием, решаются и вопросы занятости. Даны все соответствующие поручения по обеспечению здесь занятости граждан – естественно, предоставляются рабочие места в государственном секторе, а также создаются условия для занятости в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве и растениеводстве. Помимо этого, в Джебраильском районе функционирует промышленная зона «Экономическая зона долины Араз», мы предусмотрели там обширную территорию, выделено 200 гектаров. В этой промышленной зоне сейчас 20 резидентов, они уже приступили к производству. Она тоже находится недалеко отсюда и будет расширяться. Должен также отметить, что на освобожденных территориях мы планируем создание всего двух промышленных зон – одну в Агдаме, другую в Джебраиле.

В целом, в будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны как с точки зрения сельского хозяйства, так и транспорта. Вы, наверное, помните старую дорогу, в советское время – до оккупации - это была очень узкая дорога, которая пролегала прямо вдоль реки Араз. Мы ее восстановили, но проложили и новую дорогу – не знаю, видели вы ее или нет, – это четырехполосная дорога, являющаяся частью Зангезурского коридора и следующая до самой границы с Арменией. Выше этих стандартов просто не существует. Так что транспортные вопросы здесь также решаются, и в будущем Джебраил, города и села, расположенные вдоль международного транспортного коридора, будут извлекать из этого пользу.

В Джебраиле строятся наши крупнейшие солнечные электростанции – три станции общей мощностью 340 мегаватт. То есть 340 мегаватт достаточно, чтобы осветить сегодня весь Карабах. А если учесть, что в Зангилане, Лачине и Кяльбаджаре мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 300 мегаватт, то в течение ближайших пару лет суммарный солнечный и водный потенциал этого региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт. Это принесет огромную пользу стране, будет способствовать созданию новых рабочих мест. Все эти освобожденные территории связываются с остальными регионами нашей страны дорогами, аэропортами, линиями электропередачи и водопроводами. Теперь мы будем использовать и воду водохранилищ «Худаферин» и «Гыз Галасы», вырабатываемую там электроэнергию. Таким образом, мы еще раз покажем всему миру, что мы – народ-созидатель и в то же время народ-воин. Мы вернули эти земли, проливая кровь, да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы одержали блестящую Победу, которой нет и, скорее всего, не будет равных в современной истории. Мы должны гордиться этой вечной Победой. И молодое поколение в домах, семьях и школах должно воспитываться в этом духе, чтобы мы и впредь жили с гордостью как победоносная страна, победоносный народ.

Сердечно поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья.

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

Житель: Уважаемый господин Президент, для меня, как для человека, выросшего в этом селе и работавшего здесь учителем, сегодняшняя встреча с Вами – историческое событие. Благодаря Вашей успешной политике, доблести наших героических сыновей родные земли вернулись к нам. Я покинул эти места, когда мне было 40 лет, а сейчас мне 73 года. Я горжусь Вами. Мы внимательно следим за всеми Вашими выступлениями, за Вашими ответами иностранным журналистам и гордимся Вами. Мы тоже, в свою очередь, всегда будем стараться быть достойными Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Вы ведете борьбу. Ведете ее и здесь, и за рубежом, и в других странах, и среди тех, кто желает нам добра, и среди тех, кто нас не любит. Вы демонстрируете железную волю. Вы стоите на стороне мира и спокойствия, прививая эти ценности всем народам. Борьба продолжается сегодня, она будет продолжаться и завтра. И Вы в самых первых ее рядах.

Президент Ильхам Алиев: Пока такие люди, как вы, и весь азербайджанский народ стоите за мной, за государством, мы , естественно, становимся только сильнее. Спасибо, благодарю вас. Поздравляю.

Жители: Спасибо.

Жительница: Уважаемый господин Президент, дорогая Мехрибан ханым. Я тоже хочу сказать несколько слов. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни за то, что подарили нам этот исторический день, воссоединили нас с нашими землями. Я - учительница. Хочу напомнить: наша сегодняшняя встреча совпала с историческим периодом - мы находимся в преддверии дня рождения нашего Общенационального лидера, который отмечаем по всей республике. Я еще со студенческих лет с большой любовью относилась к нашему Великому лидеру, слушала его выступления. Помню, что он всегда говорил: «Мы вернемся в Карабах, этот день настанет». Уважаемый Президент, Вы с таким успехом продолжили заложенную им великую политику, что сегодня Карабах уже наш. Во всех регионах Карабаха уже начались созидательные работы, жизнь возрождается, люди возвращаются в родные края. Мы признательны Вам за это, благодарим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Та же жительница: Мехрибан ханым, Вы всегда поддерживали переселенцев, детей, женщин, всегда были рядом с ними. Да дарует Аллах и Вам долгих лет жизни, здоровья. Вы – самый близкий помощник и соратник, опора нашего Президента. Желаю и Вам долгих лет жизни, здоровья.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю вас, поздравляю.

Жительница: Да дарует вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, и вам желаю здоровья, долгих лет жизни. Вы будете жить в комфорте на родной земле, иншаллах.

Жители: Иншаллах.

Жительница: Мы всегда будем стараться оправдать Ваше доверие.

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что так и будет.

Затем состоялась церемония вручения ключей.