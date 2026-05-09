Славная страница героизма азербайджанских воинов - водружение знамя Победы над Бранденбургскими воротами (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня, 9 мая, отмечается 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. Азербайджан внес большой вклад в дело разгрома фашистов. В те годы, каждый пятый житель страны, более 650 тысяч, ушел на фронт, из которых 350 тысяч погибло, около 400 тысяч награждены орденами и медалями за боевые заслуги, 130 удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденами Славы всех трех степеней. В Азербайджане было сформировано пять дивизий и множество воинских частей, выпускалось оружие, в том числе знаменитые "Катюши", наши госпитали лечили больных и принимали беженцев. Около 80 процентов топливом наши доблестные нефтяники обеспечивали Союз и все воинские части. В каждой проведенной операции есть заслуга Азербайджана. Многое можно сказать…

Представляем читателям Trend Life одну из славных страниц героизма азербайджанских воинов.

22 марта 1942 года воины Азербайджанской 416-я стрелковой дивизии (позднее Азербайджанская Краснознаменной ордена Суворова 416-й Таганрогская стрелковая дивизия) приняли военную присягу и начали свой боевой путь на Северном Кавказе, завершив в Берлине. Дивизия прошла славный боевой путь, освобождая Россию, Украину, Молдову, Польшу, участвуя в Битве за Кавказ (1942-1943), Донбасской и Мелитопольской операциях (1943), Березнеговато-Снигирёвской и Ясско-Кишинёвской операциях (1944), Висло-Одерской и Берлинской операция (1945).

Утром 21 апреля 1945 года 416-я дивизия одной из первых ворвалась в окраины Берлина В тот же день 416-я дивизия штурмует город Штраусберг. 27 апреля 416-я дивизия вышла на западную окраину столицы Германии, форсировала реку Шпрее и в упорном бою завладела мостом на западном берегу реки. 30 апреля штурмовые отряды 416-й дивизии прорвались к Шлоссплацу - площади перед дворцом кайзера Вильгельма Великого. 1 мая части 1373-го и 1374-го полков 416-й дивизии штурмуют опорный пункт противника - Дворец кайзера Вильгельма. Одним из первых в здание ворвался батальон под командованием капитана Хейруллы Гюльмамедова. Штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Вахаба Османова с боями пробивается на верхние этажи и на крышу здания. В 3 часа дня 1 мая старший лейтенант Вахаб Османов и младший сержант В. Алексеенко водрузили над дворцом кайзера Вильгельма красный флаг. При этом погиб старший лейтенант Вахаб Османов. Ночью с 1 на 2 мая бойцы 416-й дивизии овладели зданием комической оперы и, продолжая наступление в сторону Бранденбургских ворот, с тыла штурмовали Рейхсбанк и после нескольких часов боя полностью овладели имперским банком. Бойцы 1373-го полка, наступая в сторону Бранденбургских ворот, заняли бывшее здание посольства СССР в Берлине. Совместно с другими частями, 416-я дивизия занимает Берлинский университет и здание Министерства внутренних дел. Ранним утром 2 мая бойцы 1373-го полка вышли на Маризенплац. Бойцы Газанфар Мамедов, Сохбат Ахмедзаде, Константин Бережной и Владимир Андреев под руководством начальника политотдела, полковника Рашида Меджидова водрузили знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Вот как описывает эту операцию в своей книге "Весна победы" генерал-лейтенант Федор Боков, бывший в годы войны военным комиссаром, заместителем начальника Генерального штаба по организационным вопросам, затем членом военных советов ряда фронтов, а на заключительном этапе войны - членом Военного совета 5-й ударной армии: "Вскоре после взятия частями дивизии дворца кайзера Вильгельма генерал В. П. Зюванов, возглавивший 1373-й полк дивизии, приказал командирам батальонов наступать в западном направлении на Унтер-ден-Линден, с тем, чтобы овладеть районом Бранденбургских ворот. Находившийся в боевых порядках штурмовой группы 1373-го полка начальник политотдела 416-й стрелковой дивизии полковник Р.А.Меджидов, прикрывшись плащ-палаткой, вынул из планшетки план Берлина и подсветил его карманным фонариком. Да, это было здание бывшего советского посольства.

- Действовать осторожно, - распорядился Меджидов, - в здание не должен попасть ни один снаряд.

Артиллеристы и танкисты блестяще выполнили поставленную задачу - они "окаймили" здание плотным огнем. Тем временем воины штурмового отряда подготовились к броску. И как только замолк грохот орудий, бойцы поднялись в атаку и ворвались в здание. Бой там продолжался недолго. До полусотни сопротивлявшихся фашистов были истреблены, а шестьдесят сдались в плен. Вскоре над бывшим зданием советского посольства взвилось Красное знамя. Его водрузил начальник политотдела 416-й стрелковой дивизии полковник Рашид Асад оглу Меджидов. Знаменательно, что эта высокая честь выпала именно ему, выходцу из рабочей семьи, комсомольцу двадцатых годов, члену партии с 1929 года.

Итак, ранним утром 2 мая воины 1373-го полка 416-й стрелковой дивизии вышли на Маризенплац. Довольно быстро значительная часть оборонявшихся здесь солдат и офицеров была истреблена, а остальные стали сдаваться в плен. Вскоре наши воины водрузили победное Красное знамя над искромсанными осколками Бранденбургскими воротами".

Вскоре после этого, у Бранденбургских ворот был проведён митинг. Генерал Боков писал в своих мемуарах: "Первым выступил генерал В.П.Зюванов. Он с большим подъемом говорил о подвигах наших воинов при штурме Берлина и о великом значении победы. Последний выстрел в историческом сражении за Берлин, - сказал генерал, прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках. Мы с вами счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война".

Светлая память всем Героям!