В городе вдохновения - Баку зажглись новые звезды: около двух тысяч участников на Arts Olimpia 2026 (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/- Баку на два дня превратился в настоящую столицу искусства и вдохновения - в городе с размахом прошла Arts Olimpia / İncəsənət Olimpiadası 2026, объединившая около 2000 одаренных детей и молодых исполнителей со всех уголков страны, сообщает Trend Life.

Сцены Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова и Азербайджанской государственной детской филармонии практически без пауз принимали участников. С раннего утра до позднего вечера зрители погружались в атмосферу искусства: яркие хореографические постановки сменялись вокальными выступлениями, театральными номерами и музыкальными композициями.

Проект традиционно был организован Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке культурных партнеров. В числе представителей организационной команды - президент Ассоциации танца Азербайджана и руководитель отдела культуры Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов, активно участвующий в реализации творческих и молодежных инициатив в стране.

Arts Olimpia 2026 охватила сразу несколько направлений: от народного и эстрадного жанров до академического искусства, вокала, инструментального исполнительства, художественного чтения, театра и хореографии.

Особый масштаб мероприятию придало проведение программы одновременно на двух площадках - это позволило принять рекордное число участников из разных регионов Азербайджана и закрепить за олимпиадой статус одного из крупнейших творческих событий года.

За два дня фестивальные сцены стали ареной первых серьезных побед, ярких дебютов и сильных эмоций. Несмотря на юный возраст, многие участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и настоящий профессионализм.

Arts Olimpia / İncəsənət Olimpiadası 2026 вновь доказала: подобные проекты играют ключевую роль в развитии детского и молодежного творчества, открывая новые имена и укрепляя культурную среду страны.

Уже известно и о следующем крупном событии: Azərbaycan Rəqs və Çirlidinq Çempionatı 2026 пройдет 7 июня в Спортивном комплексе Sərhədçi. Регистрация участников на чемпионат уже стартовала.

