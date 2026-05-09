Вечер высокой классики: Азербайджан и Сербия в едином звучании (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В сводчатых залах Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Азербайджан–Сербия. Мост культуры", ставший торжеством искусства и художественного диалога между двумя народами, сообщает Trend Life.

Этот вечер объединил богатые традиции Азербайджана и Сербии, напомнив о той высокой миссии, которую несёт культура - соединять сердца и времена. Азербайджанскую вокальную школу представила заслуженная артистка Афаг Аббасова (сопрано), а сербскую сторону достойно воплотила известная исполнительница Любица Вранеш (меццо-сопрано). Музыкальное сопровождение обеспечили пианисты Тофик Шихиев и Владимир Степанович.

Программа концерта, выстроенная с особым художественным вкусом, открылась произведениями сербских композиторов, после чего органично перешла к жемчужинам азербайджанской и мировой вокальной классики. Со сцены прозвучали сочинения Йована Мариновича, Роберта Пешута, Исидора Байича, Никола Грбича, а также произведения Тофига Гулиева и Асафа Зейналлы. Особое место в программе заняли арии из бессмертных опер Гаэтано Доницетти, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Эрнесто Куртиса и Жоржа Бизе - подлинные вершины мировой музыкальной драматургии.

Особую выразительность вечеру придало участие тенора Фахмина Ахмедли, чье выступление стало ярким художественным акцентом. Высокое вокальное мастерство исполнителей, проникновенная эмоциональность и благородная сценическая культура на протяжении всего концерта находили горячий отклик в сердцах слушателей.

Концерт "Азербайджан–Сербия. Мост культуры" стал значительным культурным событием, продемонстрировавшим духовную близость музыкальных традиций двух народов и внесшим весомый вклад в укрепление международного культурного сотрудничества.

