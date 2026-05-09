Театр песни имени Рашида Бейбутова представил "Музыкальный час сказки" (ФОТО)

Культура 9 мая 2026 15:48 (UTC +04:00)
Фото: Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова
Вугар Иманов
БАКУ/Trend Life/ - В малом зале Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоялась презентация детской программы "Музыкальный час сказки", сообщает Trend Life.

Юным зрителям была показана музыкально-театральная постановка по мотивам известного произведения Самеда Бехранги "Маленькая чёрная рыбка". Мероприятие прошло в представлении Гусейнага Асланова.

Молодые актеры Газанфар Мусабеков, Хадиджа Мехремова и Айла Рустам с помощью выразительной игры и ручных кукол оживили сказочных персонажей, подарив детям яркие и запоминающиеся эмоции. Фортепианное сопровождение исполнил Али Джафарзаде, благодаря чему зрители смогли погрузиться в волшебный мир сказки.

Проект "Музыкальный час сказки" направлен на развитие музыкального вкуса у детей и организацию их досуга в увлекательной форме.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

