Бумага как Вселенная - в Хатаинском центре представлен креатив без границ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Хатаинском центре искусств состоялось открытие творческой выставки "Изобразительное искусство на бумаге", организованной среди профессиональных художников, сообщает Trend Life.

Проект направлен на сохранение традиций классического азербайджанского искусства, раскрытие художественного мышления автора через работу на бумаге, а также на повышение общественного интереса к графике, акварели и другим видам искусства, создаваемым на бумажной основе.

Выступившие проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, депутат Милли Меджлиса, председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики Ульвия Гамзаева, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов, художник Маис Алиев, директор центра Захид Авазов отметили значимость подобных инициатив для развития современного художественного процесса и проведения подобных выставок на регулярной основе.

Экспозиция продолжилась церемонией вручения наград и сертификатов по различным номинациям. К выставке проявлен значительный интерес: более 300 мастеров представили свыше 600 работ - графику, миниатюры, акварели и эскизы на свободную тему. В целях более разнообразного художественного представления, несмотря на возможность экспонирования нескольких работ от одного автора, были отобраны лучшие - в итоге в экспозицию вошли произведения 103 участников, по одной работе от каждого.

В поддержку проекта в выставке в качестве гостей также приняли участие известные профессиональные художники, представившие свои произведения.

Среди лауреатов номинаций - Гюльхан Бейдемир, Отти Гюннен, Гаранфиль Тофигли, Фатима Бабазаде, Айлин Гюльмамедова, Сельджан Тагиева, Тахир Шихалиев и Рашад Ханалиев.

Организаторами проекта выступили Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная художественная галерея, Хатаинская международная акварельная галерея и Хатаинский центр искусств.

Поддержку проекту оказали Министерство культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Азербайджанский университет культуры и искусств, Азербайджанская государственная академия художеств, Исполнительная власть Хатаинского района, Международное общество акварели и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

