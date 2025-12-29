Когда вся музыкальная ткань оживала в одном дыхании – вечер классики в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся впечатляющий концерт под названием "Вечер камерной музыки", оставивший глубокий след в сердцах слушателей благодаря высокому художественному уровню и тщательно подобранному репертуару, сообщает Trend Life.

В первой части концерта виртуозный пианист, yародный артист Мурад Адыгезалзаде выступил вместе с Азербайджанским государственным струнным квартетом, исполнив Квинтет для фортепиано и струнных ми бемоль мажор, op. 44 Роберта Шумана. Члены квартета - Назрин Асланлы (скрипка), Хаяла Абдуллаева (скрипка), Вахтанг Иманов (альт), заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель) - создали гармоничное ансамблевое единство с фортепиано, мастерски передав романтическую лирику, драматическое напряжение и эмоциональную глубину произведения. Их совместное исполнение звучало столь целостно и слаженно, что казалось - вся музыкальная ткань оживала в одном дыхании.

Во второй части вечера выдающийся пианист и композитор, народный артист Фархад Бадалбейли исполнил Квинтет фа минор , op. 34 Иоганнеса Брамса совместно с тем же квартетом. Это монументальное произведение, отличающееся глубокой философской сущностью и сложной драматургией, было представлено с высоким профессионализмом и вызвало эстетическое восхищение у публики. Виртуозность исполнителей и их эмоционально-чуткое отношение к музыкальному тексту превратили выступление в кульминацию вечера. Вечер прошел под овации зрителей.

Концерт "Вечер камерной музыки" вновь показал, что азербайджанская музыкальная сцена богата выдающимися ансамблевыми исполнениями и профессиональной интерпретацией классического наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

