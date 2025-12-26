В Баку прошел концерт "90 лет, ставшие песней, цветом и словом" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся юбилейный концерт под названием "90 лет, ставшие песней, цветом и словом", посвящённый 90-летию Детской школы искусств № 3 имени Гюляры Алиевой, находящейся в подчинении Главного управления культуры города Баку, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие официальные лица, работники культуры, директора детских музыкальных и художественных школ, любители музыки, представители общественности и другие гости. Вначале была организована выставка художественных работ учащихся изобразительного отделения школы.

Ведущий объявил концерт открытым, поздравил педагогический и ученический коллектив с 90-летием со дня основания школы, пожелал новых творческих успехов, а также рассказал о деятельности учебного заведения и достигнутых успехах. Затем был представлен видеоролик, отражающий историю школы.

В концертной программе выступили учащиеся школы, танцевальный коллектив "Şənlik", малый симфонический оркестр и хор, инструментальный ансамбль "Dan ulduzu", а также ансамбль народных музыкальных инструментов.

