DFC ведет переговоры по выбору приоритетных проектов на Южном Кавказе (Эксклюзив)

Экономика Материалы 10 марта 2026 17:23 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
ВАШИНГТОН /Trend/ - Международная финансовая корпорация развития США (DFC) находится в контакте с ключевыми заинтересованными сторонами на Южном Кавказе с целью выявления проектов, соответствующих приоритетным секторам.

Об этом сказали Trend в DFC в кулуарах Торгово-деловой конференции США-Азербайджан, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан (USACC) в Вашингтоне.

Стоит отметить, что DFC является международным инвестиционным подразделением правительства США и сотрудничает с частным сектором для мобилизации капитала в стратегические проекты по всему миру.

В корпорации подчеркнули, что готовы использовать весь спектр инструментов для поддержки проектов, возглавляемых частным сектором на Южном Кавказе, которые способствуют реализации мирной повестки, достижению целей Среднего коридора и созданию возможностей для американских компаний.

«8 августа 2025 года Президент США Дональд Трамп содействовал парафированию текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также подписанию двусторонних меморандумов о взаимопонимании с двумя странами для углубления сотрудничества по ряду приоритетных направлений. Среди них — стимулирование экономических инвестиций и развитие региональной инфраструктуры, включая энергетические, транзитные и цифровые проекты. DFC ведет диалог с широким кругом представителей государственного и частного секторов региона для выявления проектов, соответствующих приоритетным сферам», - отметил представитель корпорации.

Ранее, после визита делегации американского бизнеса в регион Среднего коридора, управляющий директор DFC Кеннет Энджел подчеркнул, что цель США — повысить эффективность работы коридора. Он выразил надежду на открытие новых возможностей для развития коридора и выделил «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) как ключевой элемент будущего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Правительство США готово предоставлять финансовые инструменты в области экспорта, проведения технико-экономических исследований и инвестиций в Азербайджан», - добавил он.

Кроме того, руководитель отдела инвестиций DFC Конор Коулман ранее отметил, что корпорация работает над созданием безопасных стратегических инвестиционных коридоров и экономических зон, что тесно связано с развитием Среднего коридора. По его словам, Транскаспийский коридор является ключевым направлением для США с точки зрения внешней политики.

