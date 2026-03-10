Отчет Платформы Совета Европы - предвзятый и спекулятивный - MEDİA

БАКУ /Trend/ - Ежегодный доклад о состоянии свободы прессы в Европе на 2025 год, опубликованный Платформой Совета Европы по защите журналистики и содействию безопасности журналистов, содержит односторонние, предвзятые мнения относительно медийной среды в Азербайджане. В частности, подходы, отраженные в докладе относительно поправок к Закону Азербайджанской Республики «О медиа» в 2025 году, носят спекулятивный характер.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Поправки к Закону Азербайджанской Республики «О медиа» были предложены на основе рекомендаций, пожеланий и предложений общества и медиасообщества, где главной целью является защита и улучшение информационной среды нашей страны, укрепление медийного бренда и повышение авторитета профессиональных журналистов, повышение чуткости, гибкости государственного регулирования в контексте борьбы с этими или другими негативными ситуациями в информационном пространстве с учетом требований общества.

Один из таких спекулятивных подходов отражен также в мнениях о печатных медиа. Между тем, в отличие от того, что указано в отчете, в соответствующих изменениях содержится положение о недопустимости использования в названиях медиа субъектов выражений, противоречащих общественному порядку, нравственности и морали, а также способных вводить пользователей в заблуждение. Данное положение широко применяется в зарубежной и международной практике и направлено на защиту прав пользователей в части их ожиданий от соответствующего субъекта, а также на сохранение ценности марки медиа субъектов».

В заявлении доводится до внимания то, что в Азербайджане нет ограничений на профессиональную деятельность журналистов, и свобода выражения мнений в стране полностью юридически и практически обеспечивается.

«В то же время, мы подчеркиваем, что в Азербайджане все граждане, независимо от расы, религии, происхождения, пола, этнической принадлежности, а также профессиональной принадлежности, несут равную ответственность перед законом. Что касается конкретных лиц, упомянутых в докладе, мы заявляем, что имеющиеся в открытом доступе материалы дела ясно показывают отсутствие связи между профессиональной деятельностью этих лиц и предъявленными им уголовными и административными обвинениями, и что соответствующие обвинения представляют собой лишь неудачные попытки манипуляции.

При этом мы отмечаем, что требование о надлежащей регистрации медиа субъектов и включении в Реестр медиа распространяется на все действующие в Азербайджане медиа субъекты, в том числе филиалы и представительства иностранных медиа субъектов, и новые подходы в этом направлении носят, по сути, лишь организационно-технический характер повышения эффективности.

При формулировании требований к включению медиа субъектов в Реестр в качестве информационных агентств были учтены результаты анализа существующей практики, а также исключительная активность информационных агентств в предоставлении контента не только потребителям, но и другим профессиональным медиа субъектам.

В связи с опубликованным на Платформе в 2024 году материалом о текущем состоянии законодательства о клевете в нашей стране, на который ссылается этот отчет, хотели бы напомнить, что наша позиция относительно утверждений, отраженных в этом материале, была официально доведена до сведения другой стороны в том же году. Вызывает сожаление, что при подготовке подобных отчетов по Азербайджану официальная позиция не учитывается, а в качестве основы принимаются не факты, а предположения, субъективные мнения и соображения», - подчеркивается в заявлении Агентства.

