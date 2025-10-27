По золотым страницам азербайджанского кинематографа с ностальгией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошёл музыкальный вечер под названием "Песни из азербайджанских фильмов", посвящённый золотым страницам национального кинематографа, сообщает Trend Life.

Этот вечер стал праздником для всех, кто вырос под мелодии из любимых кинокартин. Со сцены звучали ставшие народными мелодии из фильмов, давно занявших особое место в сердцах зрителей. Зал наполнился тёплыми эмоциями, а музыка перенесла слушателей в мир воспоминаний.

В программе концерта прозвучали произведения великих азербайджанских композиторов — Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Джахангира Джахангирова, Эмина Сабитоглу, Арифа Меликова и Рауфа Миришли. Их музыка вновь ожила на сцене - ярко, эмоционально, с живым дыханием оркестра.

Песни из культовых фильмов - "Волшебный халат", "Большая опора", "Кольцо счастья", "Рустам и Сухраб", "Остров чудес", "Кура неукротимая", "Деде Горгуд", "Под палящим солнцем", "Насими", "Яблоко как яблоко", "День прошёл" - вызвали у зрителей чувство ностальгии и лёгкую грусть.

На сцене выступили солисты Государственного театра песни - народные артисты Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Гейдар Анатоллу, а также Айшен Мехтиева, Ровшан Гахраманов, Медина Кязымова, Фахри Кязым Ниджат, Айнур Искендерли. Каждый номер встречался аплодисментами.

Музыкальное сопровождение обеспечил инструментальный ансамбль Театра песни под руководством Мирхалида Салаева, чьё мастерство создало живую, почти кинематографическую атмосферу.

Этот вечер стал ещё одним напоминанием о том, что музыка кино - не просто фон для кадра, а самостоятельное искусство, которое живёт, трогает сердца и соединяет поколения.

