Cadenza проведёт концерт, посвящённый 90-летию видного композитора Хайяма Мирзазаде

БАКУ /Trend Life/ - 23 октября в 19:00 оркестр Cadenza проведёт в Международном центре мугама концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Trend Life.

Концерт «Хайям Мирзазаде – 90», организованный Бакинским обществом современной музыки, представит произведения композитора, написанные в разные годы: «Monolog», «Ohne», «Pianto» и «Memory».

Солисты концерта - Айнур Ахадова (скрипка), Хумай Гасымзаде (фортепиано) и Фарида Мамедова (сопрано).

Вход свободный.

