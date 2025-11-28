Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Албанией

БАКУ /Trend/ - Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Албанией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Республики Албания Байраму Бегаю по случаю национального праздника Албании.

"Нас радуют развитие по восходящей линии двусторонних межгосударственных отношений, основанных на прочном фундаменте, расширение сферы охвата нашего сотрудничества.

Интенсивность наших встреч и визитов свидетельствует об уровне дружбы между Азербайджаном и Албанией, динамике наших взаимосвязей. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свой визит в мае текущего года в Тирану для участия в 6-м Саммите Европейского политического сообщества.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-албанских дружественных отношений, дальнейшее углубление сотрудничества в ряде сфер, вызывающих взаимный интерес", - отмечается в письме.