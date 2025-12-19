В Баку будет представлена праздничная концертная программа "Новогоднее путешествие"

БАКУ /Trend Life/ - 26 декабря в 19.00, в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, Азербайджанская государственная детская филармония представит праздничную концертную программу "Новогоднее путешествие", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В программе примут участие коллективы Филармонии различных возрастных групп: танцевальные ансамбли, хоровые коллективы, вокальная студия, ансамбли духовых и народных инструментов и солисты, изостудия, детский музыкальный театр, а также группа гимнастов. Зрителей ожидают яркие, красочные и по-настоящему праздничные номера, создающие атмосферу новогоднего волшебства.

Приглашаем всех отправиться в это сказочное новогоднее путешествие вместе с Азербайджанской государственной детской филармонией!

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

