Американские военные блокировали иранские порты

БАКУ /Trend/ - Американские военные успешно блокировали иранские порты.
Как сообщает Trend, соответствующее заявление главы Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера опубликовано на официальной странице CENTCOM в X.
"Блокада иранских портов успешно обеспечена, поскольку вооруженные силы США достигли морского превосходства на Ближнем Востоке", - подчеркнул адмирал.
По его словам, за последние 36 часов США удалось парализовать морскую торговлю Ирана.
Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции
против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны,
включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетной и ядерной
угрозой, исходящей от Исламской Республики. В результате нанесенных
по Ирану ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи
и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей
исламской революции Ирана заявил, что проводит масштабную ответную
операцию против Израиля. Одновременно Иран наносил удары
баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотными
летательными аппаратами по объектам США в Бахрейне, Иордании,
Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морские перевозки в регионе также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.
7 апреля США и Иран договорились о примерном двухнедельном временном прекращении огня с целью предотвращения военной эскалации и создания возможности для переговоров.
11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.