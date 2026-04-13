В Иране вскоре ожидается восстановление внутренних рейсов – министр

БАКУ /Trend/ - В некоторых аэропортах Ирана, где возможно выполнение рейсов, вскоре будут восстановлены внутренние перевозки.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр дорог и градостроительства Ирана Фарзана Садег после ознакомления с проделанной работой в Иранской аэропортовой компании.

По её словам, благодаря усилиям работников авиационной промышленности страны восстановительные работы в этой сфере осуществляются более быстрыми темпами.

Садег отметила, что планируется предпринять серьёзные шаги для точной оценки и восстановления ущерба, нанесённого аэропортам страны.

Следует отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.