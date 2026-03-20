Узбекистан расширяет сотрудничество с Китаем в сфере переработки отходов

ТАШКЕНТ /Trend/ - 19 марта заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов встретился с генеральным директором представительства китайской компании China CAMC Engineering в Узбекистане Го Цзицзе и руководителем компании Fushun Zhenxing Chemical Engineering Пяо Цянем, передает Trend.

Стороны подробно обсудили перспективы реализации в Узбекистане инвестиционных проектов по переработке изношенных шин и выпуску технического углерода. Особое внимание уделили внедрению современных пиролизных технологий, обеспечивающих экологически безопасное производство, а также использованию передовых инженерных решений для снижения объёмов промышленных отходов.

По итогам переговоров достигнута договорённость о развитии практического сотрудничества и поэтапном продвижении проекта, который рассматривается как значимый шаг для развития перерабатывающей отрасли и повышения экологической устойчивости.

Сообщается, что Fushun Zhenxing Chemical Engineering — инженерно-технологическая компания из китайского города Фушунь, которая специализируется на химическом инжиниринге, нефтехимии и экологических решениях.