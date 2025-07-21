Обсуждено сотрудничество между Центробанком Азербайджана и МВФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили углубление существующего сотрудничества.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Так, председатель ЦБА Талех Кязимов принял делегацию Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии по Азербайджану Анной Бордо.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о глобальных экономических тенденциях, инфляционных ожиданиях, денежно-кредитной политике, развитии межбанковского рынка, а также о стабильности и устойчивости финансового сектора.

В то же время на встрече обсуждались вопросы углубления существующего сотрудничества с МВФ.

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