МИД Азербайджана выразил соболезнования Бангладеш

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бангладеш.
Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим размещена публикация на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Глубоко опечалены в связи с крушением учебного самолёта, принадлежащего Военно-воздушным силам Бангладеш, произошедшим в Дакке. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также правительству и народу Бангладеш", - говорится в публикации ведомства.
Отметим, что сегодня в результате крушения учебно-тренировочного самолета на территории колледжа "Milestone" в Дакке погибли 19 человек, в том числе пилот, 164 - получили ранения.
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