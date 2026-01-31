В Баку проходит круглый стол, посвященный первой трансплантации сердца на Кавказе (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
31 января 2026
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - При совместной организации министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии в Баку проходит круглый стол на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: исторические достижения азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".

За круглым столом с участием соответствующих учреждений и специалистов здравоохранения будут обсуждаться научно-практическая значимость и перспективы первой операции по трансплантации, сообщает Trend.

В рамках мероприятия выступят председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов, председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова и другие официальные лица.

