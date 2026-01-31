АБР выделил крупный кредит для расширения финансирования ММСП в Грузии

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 270 миллионов лари (примерно 100 миллионов долларов США) для АО TBC Bank с целью расширения доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Отмечается, что до 70% кредита будет направлено на поддержку ММСП, из которых не менее 20% предназначено для предприятий, принадлежащих и управляемых женщинами, а не менее 30% будет направлено на финансирование соответствующих "зелёных" инвестиций, отвечающих "зелёной" таксономии Национального банка Грузии.

"Партнёрство позволит ММСП получать стабильные, доступные и более долгосрочные кредиты для развития бизнеса и создания рабочих мест. Оно также расширит доступ к специализированным инструментам "зелёного" финансирования, помогая компаниям внедрять низкоуглеродные и устойчивые практики и повышать устойчивость к экстремальным погодным явлениям. Проект направлен на содействие достижению цели Грузии по сокращению выбросов парниковых газов на 35% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году, а также на усиление вклада ММСП в национальную экономику.

AБР также предоставит 250 000 долларов в виде технической помощи для поддержки TBC Bank в развитии внутренней экспертизы в сфере "зелёного" финансирования и совершенствовании инструментов оценки и отчётности по выбросам парниковых газов заёмщиков", - передает банк.

Согласно информации, проект также усилит работу в сельских районах за счёт широкой сети TBC Bank, стимулируя развитие бизнеса, рост местных доходов и создание новых рабочих мест.

Подчеркивается, что он соответствует стратегии партнёрства AБР с Грузией на 2024-2028 годы, которая предусматривает финансирование инвестиций частного сектора, поддержку развития малого бизнеса и внедрение экологически устойчивых практик.

TBC Bank - ведущая финансовая группа в Грузии, работающая в сегментах розничного, корпоративного и малого и среднего бизнеса. По состоянию на 30 сентября 2025 года банк занимал 37,2% рынка по объёму кредитов клиентам и 37,2% по депозитам, согласно данным Национального банка Грузии. TBC Bank принадлежит TBC Bank Group PLC (TBC PLC), акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером TBCG и входят в индекс FTSE 250. TBC PLC также является участником индексов FTSE4Good и MSCI United Kingdom Small Cap.

АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является крупнейшим многосторонним партнёром страны по развитию. Совокупная помощь банка (кредиты, гранты и техническая поддержка) превышает 5 миллиардов долларов США, включая около 1 миллиарда долларов инвестиций в частный сектор. В рамках пятилетней стратегии партнёрства АБР стремится содействовать превращению Грузии в "зелёный" и инклюзивный региональный хаб, поддерживая государственные и частные инвестиции, реформы политики, развитие потенциала, устойчивую инфраструктуру и региональную интеграцию.