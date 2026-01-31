Пересадка сердца - результат многолетней целенаправленной работы - Надир Зейналов

БАКУ /Trend/ - Пересадка сердца - результат многолетней целенаправленной работы

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов во время выступления за круглым столом на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: исторические достижения азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".

Н.Зейналов отметил, что с 2008 года по настоящее время проводится специальная работа в области трансплантации.

"Проводятся последовательные мероприятия по пересадке органов от умерших доноров. В этом направлении закон, принятый в 2020 году, составляет правовую базу нашей деятельности. С созданием Координационного центра в 2022 году процесс трансплантации в стране стал проводиться систематически. До создания центра существовал вопрос о прозрачности регистрации трансплантации органов. В настоящее время в центре ведется список доноров, и разработан специальный механизм работы", - подчеркнул он.

Заместитель министра также отметил, что цифровизация системы трансплантации остается актуальной, и работа в этом направлении продолжается.

"Следующим этапом в пересадке органов стало покрытие операций за счет средств ОМС. Эти операции достаточно затратны. Именно в 2023 году произошел существенный скачок в обеспечении операций по трансплантации обязательным медицинским страхованием", - добавил Н. Зейналов.

