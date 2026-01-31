Начало поставок топлива из Азербайджана поддерживает рынок Армении – ING

БАКУ/Trend/ - Начало поставок топлива из Азербайджана поддерживает рынок Армении.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в отчете нидерландской ING Group.

«Продолжающаяся нормализация во внешней политике — в том числе недавнее начало поставок топлива из Азербайджана — поддерживает рыночные настроения. Мы сохраняем позитивную оценку макроэкономических перспектив Армении на 2026 год. Улучшение геополитической обстановки и устойчивость национальной валюты формируют благоприятные условия для инфляционной динамики в 2026 году», - говорится в отчете.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что В Армении цены на дизельное топливо снизились благодаря миру с Азербайджаном.

"Сегодня узнал, что на рынке топлива Армении дизтопливо на 20 процентов подешевело", - заявил Пашинян.