Благодаря достижениям медицины потребность в трансплантации органов может снизиться - Надир Зейналов

БАКУ /Trend/ - Благодаря достижениям медицины потребность в трансплантации органов может снизиться.

Об этом сказал сегодня заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов во время выступления за круглым столом на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: исторические достижения азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее", сообщает Trend.

Он сказал, что хотя количество операций по трансплантации в Азербайджане растет, количество лиц, находящихся в списке ожидания, не уменьшается.

"Мы надеемся, что число людей, желающих стать донорами органов для трансплантации, увеличится, и это подарит надежду тем, кто находится в списке ожидания", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в будущем операции по пересадке могут не понадобиться.

"Благодаря развитию медицины в ближайшие годы, вероятно, снизится потребность в операциях по трансплантации", - добавил Н.Зейналов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!