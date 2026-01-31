Назван объем кредитов, выданных в сельском хозяйстве Ирана

БАКУ /Trend/ - В течение 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 г.) банки Ирана увеличили выдачу кредитов в сельскохозяйственном секторе на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 декабря 2024 г.).

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана, за этот период объем кредитов банков, предоставленных сельскому хозяйству, составил 2,94 квадриллиона риалов (примерно 2,77 млрд долларов), тогда как за аналогичный период прошлого года банки выдали кредиты на сумму 2,19 квадриллиона риалов (примерно 2,07 млрд долларов).

Статистика показывает, что из этой суммы 2,09 квадриллиона риалов (примерно 1,97 млрд долларов) было выделено на оборотный капитал.

Кроме того, на создание сельскохозяйственных предприятий, посадку садов и посевные работы было выдано 597 триллионов риалов (примерно 562 млн долларов).

Для развития сельскохозяйственного сектора было выделено около 131 триллиона риалов (примерно 123 млн долларов), а на проведение необходимых работ — 76,3 триллиона риалов (примерно 71,8 млн долларов).

Также кредиты на самозанятость в сельском хозяйстве составили 30,2 триллиона риалов (примерно 28,5 млн долларов), на приобретение личного имущества — 11,5 триллиона риалов (примерно 10,8 млн долларов), а на ремонтные работы — 121 миллиард риалов (примерно 114 тыс. долларов).

Отметим, что за 9 месяцев в Иране банки и финансовые учреждения предоставили кредиты в различных секторах на общую сумму около 55,4 квадриллиона риалов (примерно 52,1 млрд долларов), что на 47,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.