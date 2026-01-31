Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Проводятся подготовительные тренировки к совместным учениям "Щит мира-2026" с участием военнослужащих Азербайджана и ОАЭ (ВИДЕО)

Политика Материалы 31 января 2026 10:19 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - В Абу-Даби продолжаются подготовительные тренировки к совместным оперативно-тактическим учениям «Щит мира – 2026», которые пройдут с участием военнослужащих Азербайджанской Армии и Вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Сначала до сведения личного состава были доведены требования по соблюдению мер безопасности, после чего был представлен подробный брифинг о цели учений, сценарии, районе проведения, поэтапном плане действий и задачах, подлежащих выполнению.

Учения пройдут в условиях населённого пункта, горной местности и морской среды. В соответствии с планом учений будут выполнены задачи по выявлению и нейтрализации незаконных вооружённых формирований, действующих в горной местности, восстановлению контроля над захваченным судном, нейтрализации террористических элементов и освобождению заложников, эвакуации раненых, предотвращению беспорядков и диверсионных действий, создающих угрозу общественной безопасности в населённом пункте, а также проведению противопожарных мероприятий.

Отметим, что совместные оперативно-тактические учения «Щит мира – 2026» пройдут 2-3 февраля", - говорится в информации ведомства.

