Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией вырос почти вдвое за 2025 г.

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 1,141 миллиард долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По данным ведомства, это на 460,5 миллиона долларов США или в 1,7 раза больше по сравнению с показателем 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Великобританией составил 2,31% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Великобритания заняла 8-е место среди стран-крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

В прошлом году экспорт продукции из Азербайджана в Великобританию составил 343,029 миллиона долларов. Это на 64,7 миллиона долларов США, или на 15,9% меньше по сравнению с 2024 годом.

Из этой суммы 336,9 миллиона долларов пришлось на сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. Объем поставок составил 648,3 тысячи тонн. По сравнению с 2024 годом экспорт данной продукции сократился на 59,2 миллиона долларов (–14,9%) в стоимостном выражении и на 11,3 тысячи тонн (–1,7%) по объему.

В то же время импорт из Великобритании в Азербайджан составил 797,8 миллиона долларов США, что на 525,2 миллиона долларов, или в 2,9 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что в 2025 году общий объем внешней торговли Азербайджана составил 49,423 миллиарда долларов США, что на 1,810 миллиарда долларов, или на 3,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Из общего оборота 25,043 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 24,380 миллиарда долларов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 1,5 миллиарда долларов (–5,7%), тогда как импорт вырос на 3,322 миллиарда долларов (+15,8%).

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 663 миллиона долларов, что в годовом сравнении меньше на 4,833 миллиарда долларов, или в 8,3 раза.