Назван объем новых кредитных вложений в Азербайджане на начало года

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года общий объем новых кредитных вложений кредитных организаций по срокам составил 3,624 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 474,6 миллиона манатов или на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде 3,258 миллиарда манатов от общего объема новых кредитных вложений составили кредиты в национальной валюте (манатах).

987,8 миллиона манатов новых кредитов в национальной валюте были краткосрочными, 2,271 миллиарда манатов - долгосрочными.

В отчетном периоде 366,1 миллиона манатов от общего объема новых кредитных вложений составили кредиты в иностранной валюте, из которых 196,6 миллиона манатов - краткосрочные, 169,5 миллиона манатов - долгосрочные.

По сравнению с показателями по состоянию на 1 января 2025 года, объем новых кредитов в национальной валюте увеличился на 436 миллионов манатов или на 15,4%, а объем новых кредитов в иностранной валюте - на 38,6 миллионов манатов или на 11,8%.

Таким образом, за отчетный период общий объем новых кредитов в манатах превысил объем кредитов в иностранной валюте на 2,892 миллиарда манатов или в 8,9 раза.