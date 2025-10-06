Названо число мин, обезвреженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию опубликовало информацию об операциях по разминированию, проведенных организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях с 29 сентября по 5 октября.

Как сообщили Trend в Aгентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 82 противопехотные и 74 противотанковые мины, 517 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1432,8 гектара территории.

