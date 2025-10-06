Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)

Общество Материалы 6 октября 2025 14:47 (UTC +04:00)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На соревнованиях по човгану в рамках проходящих в Азербайджане III Игр стран СНГ состоялся матч за третье место. На Шекинском городском стадионе встретились команды Кыргызстана и Казахстана.

Как сообщает Trend, по итогам соревнования сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 2:0 и завоевала бронзовую медаль.

В финале соревнований по човгану III Игр стран СНГ встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана. Решающий матч состоится 7 октября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Определился бронзовый призер соревнований по човгану III Игр стран СНГ (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости