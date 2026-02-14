Минтранс России о приоритетах по развитию коридора «Север–Юг» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Для России стратегически значимы совместные с Азербайджаном транспортно-логистические проекты. На долгосрочной основе мы наращиваем динамику грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, а также строим и модернизируем дорожную инфраструктуру.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Отмечается, что перспективными направлениями сотрудничества являются круизное судоходство на Каспийском море и внедрение электронных международных транспортных накладных (e-CMR).

Подчеркивается, что введение единых тарифов на МТК "Север–Юг" повысит объем грузоперевозок за счет снижения транспортных расходов.

Отмечено, что введение единых сквозных ставок снизит транспортные издержки, устранит ценовые разрывы на отдельных участках маршрута и сделает коридор более привлекательным для грузоотправителей за счёт предсказуемых и конкурентоспособных тарифов.

"Данная инициатива является частью масштабной работы по оптимизации процедур пересечения границы и созданию эффективного механизма управления грузопотоками.

Специальная трехсторонняя рабочая группа по автомобильным перевозкам, созданная по итогам встречи представителей Азербайджана, Ирана и России, призвана решить комплекс вопросов, которые сегодня сдерживают развитие грузопотока на маршруте Россия–Азербайджан–Иран.

Первое заседание технической российско-азербайджано-иранской группы состоялось 29 октября 2025 года. На заседании были рассмотрены вопросы развития перевозок грузов автомобильным транспортом на всем протяжении МТК "Север-Юг", - сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что также обсуждались увеличение объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом на отдельных участках МТК "Север-Юг" и возможность переключения части номенклатур грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт.

"Главной целью меморандума, подписанного 25 ноября между Азербайджаном, Россией и Ираном, является развитие логистических сервисов по западному маршруту МТК "Север-Юг", а также формирование конкурентоспособных сквозных ставок. Кроме того, подписано соглашение о двустороннем электронном обмене данными о состоянии подвижного состава. Это повысит эффективность грузовых перевозок и позволит осуществлять цифровой документооборот.

Запуск регулярных блок-поездов по МТК "Север-Юг" внесет существенные изменения в логистическую динамику коридора, повысив его предсказуемость, скорость доставки и эффективность использования инфраструктуры. Например, средний срок перевозки из Москвы до порта Бендер-Аббас уже сокращён с 27 до 16 суток", - сказали в пресс-службе минтранса.

Отмечается, что в настоящее время основу грузопотока составляют продукция лесной и бумажной промышленности, металлы, продовольственные товары, а также химическая продукция.

"В перспективе планируется расширение номенклатуры грузов за счет увеличения доли угля и нефтепродуктов, а также удобрений и зерновых. Помимо этого, цифровизация логистики и развитие контейнерных сервисов со временем позволят перевозить электронику и различное оборудование", - заключили в пресс-службе.