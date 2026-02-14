Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара США, или 0,66% и составила 69,57 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,56 доллара США, или 0,83%, и составила 66,99 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,51 доллара США, или 1,3% и составила 38,98 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,55 доллара США или 0,8% и составила 70,33 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.