Назван объем экспорта продукции через порты провинции Бушер в Иране

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) экспорт продукции через порты провинции Бушер, расположенной на юге Ирана, составил 26,8 миллиона тонн на сумму 9,53 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга инспектор таможен провинции Бушер Али Сулеймани.

По его словам, за 10 месяцев экспорт продукции через порты провинции Бушер сократился на 5% в стоимостном выражении и увеличился на 1% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

Сулеймани добавил, что через порты провинции экспортировались в основном нефтехимическая продукция, газовый конденсат, цемент, различные виды рыбы и креветок, садовая продукция.

Он отметил, что через порты провинции продукция в основном экспортировалась в Китай, ОАЭ, Турцию, Пакистан, Индию, Оман, Бразилию, Шри-Ланку, Катар и Бангладеш.

Сулеймани добавил, что за первые 10 месяцев через порты провинции было импортировано 857 000 тонн продукции на сумму 2,65 миллиарда долларов. Импорт продукции снизился на 2% в стоимостном выражении и увеличился на 2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В основном импортировались электрогенераторы, запасные части для атомных электростанций, запасные части для легковых автомобилей, электронное оборудование, ткани, чай и рис. Продукция преимущественно импортировалась из ОАЭ, Китая, России, Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Турции, Японии, Германии и Таиланда", - сказал он.

Следует отметить, что, согласно статистике иранской Таможенной администрации, экспорт продукции из Ирана за первые 10 месяцев текущего иранского года составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. Экспорт продукции сократился на 6,3% в стоимостном выражении и увеличился на 1,44% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике Таможенной администрации, импорт продукции в Иран за 10 месяцев составил 33,2 миллиона тонн на сумму 49,1 миллиарда долларов. Импорт продукции сократился на 15,6% в стоимостном выражении и увеличился на 4,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.