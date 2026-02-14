Грузоперевозки между Ираном и странами Центральной Азии возрастут

БАКУ /Trend/ - Объемы грузоперевозок между Ираном и Центральной Азией существенно увеличатся после ввода в эксплуатацию контейнерного грузового комплекса.

По данным Trend, об этом в интервью местным СМИ заявил генеральный директор Управления железных дорог провинции Хорасан-Резави Мустафа Насири Варг.

По его словам, в районе Серахс провинции Хорасан-Резави, расположенной на северо-востоке страны, на территории площадью 18 гектаров строится комплекс для контейнерных перевозок. В настоящее время строительные работы завершены на 95%.

Мустафа Насири Варг добавил, что данный комплекс позволит ещё больше повысить роль Ирана в региональных транзитных и грузовых перевозках.

Он отметил, что с начала текущего иранского года (с 21 марта 2025 года) через пограничный терминал Серахс по железной дороге было транзитом перевезено более 1,27 миллиона тонн грузов.

По его словам, за указанный период из страны с транзитной целью было отправлено 290 тысяч тонн грузов, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За этот период грузы, перевезенные транзитом через железнодорожный терминал Серахс, составили 75% всех железнодорожных транзитных перевозок по территории страны", — сказал Мустафа Насири Варг.

Отметим, что район Серахс расположен у границы Ирана с Туркменистаном.