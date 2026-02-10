TRIPP будет способствовать более широким связям между Европой и Азией — Роберт Секута

БАКУ/Trend/ - Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) будет способствовать более широким связям между Европой и Азией, сказал во вторник Trend бывший посол США в Азербайджане, старший адъюнкт-профессор Американского университета Роберт Секута.

"TRIPP является важным компонентом Среднего коридора или "Нового шелкового пути". TRIPP, безусловно, важен как средство обеспечения надежных сухопутных связей между Нахчываном и основной частью Азербайджана. Но не менее важным является потенциал этого нового маршрута способствовать более широким связям между Европой и странами Центральной, Восточной и Южной Азии. Эти связи будут касаться не только железнодорожного или автомобильного транспорта, но, надеюсь, также улучшения цифровых и кабельных коммуникаций. И нельзя недооценивать еще один аспект: надеюсь, что это станет возможностью для увеличения контактов между людьми в регионе, что будет способствовать инновациям, торговле, процветанию, а также пониманию, миру и безопасности для всех, кто живет на Южном Кавказе, в Центральной Азии и за ее пределами", - отметил он.

Секута выразил надежду, что американцы — не только компании, но и обычные люди — присоединятся к армянам и азербайджанцам в развитии TRIPP и других компонентов Среднего коридора.

"Надеюсь, что визит вице-президента Вэнса в регион также поможет американцам увидеть важный вклад, который они могут внести, и вдохновит их более активно взаимодействовать с регионом", - добавил он.

Секута подчеркнул, что визит вице-президента ясно демонстрирует интерес США к региону и масштаб усилий Америки, направленных на помощь азербайджанцам и армянам в построении и укреплении мира, который так долго им был недоступен.

"Этот визит показывает, что ни у кого не должно быть сомнений: США хотят быть друзьями Азербайджана и Армении, а также других стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Важно также отметить, что эти усилия США за последние годы опираются на действия Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никол Пашиняна по разрешению многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. США не пытаются навязать соглашение, а помогают и поддерживают двух лидеров и их страны в поиске и закреплении нового и прочного мира. В целом, то, что происходит между Арменией и Азербайджаном при решительной и открытой поддержке США, — это очень хорошее являние, такие события в современном мире встречаются слишком редко", - заключил он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.