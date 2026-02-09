Названо число граждан в Азербайджане, которых коснется повышение пенсий

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение "Об индексации трудовых пенсий". Согласно документу, все пенсии, назначенные до 1 января 2026 года, будут увеличены на 9,3% в соответствии с годовым ростом среднемесячной заработной платы за 2025 год на основе данных, представленных Государственным комитетом по статистике, с 1 января текущего года. В соответствии с данным документом все виды трудовых пенсий индексируются и увеличиваются на процент роста среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации члена комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова на странице в Facebook.

Он отметил, что индексация распространяется на все виды трудовых пенсий. "В соответствии со статьей 4 закона "О трудовых пенсиях" установлены три вида трудовых пенсий: трудовая пенсия по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Следовательно, если гражданин получает трудовую пенсию, независимо от ее вида, размер его пенсии будет увеличен.

Согласно законодательству, поскольку индексация корректируется по показателям предыдущего года, пенсии всех граждан, получивших право на пенсию в прошлом году, включая 31 декабря 2025 года, будут увеличены. Повышение коснется 1 миллиона 100 тысяч наших граждан", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!