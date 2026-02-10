Участие Азербайджана в "Соглашении мэров" демонстрирует приверженность глобальным климатическим целям - посол

БАКУ/Trend/ - Участие Азербайджана в «Соглашении мэров» демонстрирует приверженность глобальным климатическим целям при одновременном уважении национальных приоритетов развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в ходе мероприятия по Инициативе «Соглашение мэров», организованного в Баку министерством энергетики Азербайджана совместно с ЕС.

“Инициатива «Соглашение мэров» предоставляет городам прочную основу для проявления лидерства, принятия климатических обязательств и преобразования национальных целей в конкретные действия.

Присоединяясь к «Соглашению мэров», муниципалитеты добровольно обязуются сокращать выбросы парниковых газов, повышать устойчивость к климатическим изменениям, улучшать энергоэффективность и развивать устойчивые решения”, - сказала она.

По ее словам, это не просто политическое обязательство, а практическая дорожная карта, основанная на планировании с использованием данных, климатических планах действий, международном сотрудничестве, технической экспертизе и возможностях финансирования.

"Участие Азербайджана в «Соглашении мэров» демонстрирует приверженность глобальным климатическим целям при одновременном уважении национальных приоритетов развития. Энергетический сектор является крупнейшим источником выбросов, но в то же время - главным потенциалом для изменений. Среди ключевых направлений - повышение энергоэффективности общественных зданий, школ, больниц и жилых домов, развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, особенно в муниципальной инфраструктуре, а также снижение потерь энергии в местных распределительных сетях", - отметила посол.

М.Куюнджич отметила, что энергоэффективность - это не только климатическое решение: она снижает расходы муниципальных бюджетов, повышает энергетическую безопасность и уменьшает счета домохозяйств за электроэнергию.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.