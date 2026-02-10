Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Рашад Набиев встретился с делегацией во главе с вице-президентом Торговой палаты США (ФОТО)

Экономика Материалы 10 февраля 2026 11:42 (UTC +04:00)
Рашад Набиев встретился с делегацией во главе с вице-президентом Торговой палаты США (ФОТО)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с делегацией, возглавляемой старшим вице-президентом Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, во встрече приняли участие руководители и представители ведущих американских компаний, включая Apple, Mastercard, Visa, Ericsson, Motorola Solutions, Honeywell, Parallel Wireless, Meta, Resecurity, Global Data Risk, WhiteFox Defense Technologies, bp, Lummus Technology, а также других компаний.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

