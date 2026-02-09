Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)

Политика Материалы 9 февраля 2026 20:25 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 9 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Конференции президентов ведущих еврейских организаций США, находящуюся с визитом в нашей стране. Делегацию возглавляет председатель Конференции Бетси Бернс Корн.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-американских, а также азербайджано-израильских отношений, вопросы сотрудничества с еврейскими организациями, действующими в США, а также региональная ситуация.

На встрече была предоставлена подробная информация о последних событиях в регионе после Вашингтонского саммита 8 августа, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, региональных связях и усилиях по реализации маршрута TRIPP, а также о мерах, предпринимаемых в постконфликтный период.

С удовлетворением было подчеркнуто, что в Азербайджане существуют традиции межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма, и что люди различного вероисповедания живут в стране в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира. Отмечалось, что присутствие еврейской общины, которая на протяжении многих веков мирно и спокойно живет в нашей стране, придает дополнительную силу развитию прочных партнерских связей между Азербайджаном и Израилем.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости