...
Бюро обязательного страхования Азербайджана представило план работы на 2025-2027 гг.

Экономика Материалы 10 февраля 2026 11:53 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Стратегия развития Бюро обязательного страхования на 2025–2027 годы предусматривает 14 инициатив и 66 мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на презентации отчета по стратегическим проектам, реализованным в 2025 году, заявила руководитель департамента развития бизнеса Союза юридических лиц "Бюро обязательного страхования" Ханым Джамалова.

"Из них работы по 7 пунктам, намеченным на 2025 год, уже завершены, а исполнение еще 39 мероприятий продолжается", - отметила она.

