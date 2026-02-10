Бюро обязательного страхования Азербайджана представило план работы на 2025-2027 гг.

БАКУ/Trend/ - Стратегия развития Бюро обязательного страхования на 2025–2027 годы предусматривает 14 инициатив и 66 мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на презентации отчета по стратегическим проектам, реализованным в 2025 году, заявила руководитель департамента развития бизнеса Союза юридических лиц "Бюро обязательного страхования" Ханым Джамалова.

"Из них работы по 7 пунктам, намеченным на 2025 год, уже завершены, а исполнение еще 39 мероприятий продолжается", - отметила она.



